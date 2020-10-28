Вирус добрался до софта: дала ли пандемия уральским IT-компаниям толчок для развития?

Согласно стратегии развития информационного общества Свердловской области, в сфере IT в регионе работает более 15 тысяч человек. Фото: Алексей Кунилов

Считается, что среди отраслей, получивших выгоду от коронакризиса – отрасль информационно-коммуникационных технологий. Учитывая тренд на всеобщую цифровизацию и массовый переход организаций и учебных заведений на дистант, многие высказывали удивление – почему федеральные власти решили предоставить меры поддержки таким компаниям? Между тем, как заявил замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин в конце сентября, выручка многих из них упала на 40–60 процентов. «Облгазета» поинтересовалась, как обстоят дела у уральских разработчиков софта.

Свердловская область уверенно входит в десятку регионов, где сфера информационно-коммуникационных технологий наиболее развита. Отчасти лидерские позиции объясняются тем, что в Екатеринбурге расположены офисы ряда федеральных компаний, в том числе – разработчиков программного обеспечения (софта). Как сообщили в департаменте информатизации и связи Свердловской области, сейчас крупнейшими компаниями – разработчиками софта, работающими в Екатеринбурге, являются СКБ Контур, Naumen, ГК Хост, ГК Экстрим PRO, НПО Сапфир.

Когда в нашем регионе начали вводить пандемические ограничения, разработчики софта одними из первых ушли на удалённый или смешанный режим работы. Им пришлось не только менять формат работы, но и смещать акценты на продукты, которые отвечают потребностям бизнеса. Как рассказали «Облгазете» в компании Naumen, по их данным, сейчас наблюдается высокий спрос на IT-услуги, связанные с дистанционной коммуникацией (средства для удалённой работы и контроля за персоналом), с управлением аутсорсингом, роботизацией рабочих мест и рутинных бизнес-операций; также интересна заказчикам облачная инфраструктура.

– На своём опыте можем подтвердить: до пандемии интерес к таким решениям NAUMEN выражали 5 процентов текущих заказчиков, а теперь – 50, – пояснил представитель компании.

При этом не на все продукты уральских разработчиков спрос вырос.

– На наших продуктах текущая ситуация отражается по-разному. Наибольшее отрицательное влияние пандемия оказала на продажу сервисов по автоматизации малой розницы и сферы услуг, например отельного бизнеса. А вот электронный документооборот, наоборот, активно развивается. Разумеется, мы не выиграли от пандемии, но за счёт сбалансированного портфеля продуктов снижение деловой активности в экономике не сказалось на финансовых результатах компании, – отметила операционный директор СКБ Контур Светлана Стрельникова.

В целом представители компаний оценивают ситуацию и перспективы, которые появились у них из-за пандемии коронавируса, неоднозначно.

– Здесь ситуация двоякая, – говорит заместитель генерального директора НПО САПФИР Илья Крупин. – С одной стороны, у отраслевых ведомств существенно вырос запрос на сервисы, которые позволяют избавиться от передвижения любых документов в бумажном виде и от необходимости личных обращений граждан в самые разные организации. Например, в Свердловской области появилось много идей по новым сервисам для Единой социальной карты. Многие из этих задач обсуждались и до пандемии, но тут получился мощный рывок вперёд. С другой стороны, мы стали меньше встречаться и общаться с заказчиками, и возможно, не все их потребности сейчас можем увидеть, телефона и видеосвязи тут часто недостаточно, многие идеи появляются именно при живых встречах. Негативно также влияет тот факт, что финансовая ситуация во многих регионах и муниципалитетах ухудшилась, и часто организации не могут выделить деньги на автоматизацию в необходимых объёмах.