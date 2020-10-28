Вирус добрался до софта: дала ли пандемия уральским IT-компаниям толчок для развития?

Считается, что среди отраслей, получивших выгоду от коронакризиса – отрасль информационно-коммуникационных технологий. Учитывая тренд на всеобщую цифровизацию и массовый переход организаций и учебных заведений на дистант, многие высказывали удивление – почему федеральные власти решили предоставить меры поддержки таким компаниям? Между тем, как заявил замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин в конце сентября, выручка многих из них упала на 40–60 процентов. «Облгазета» поинтересовалась, как обстоят дела у уральских разработчиков софта.
Свердловская область уверенно входит в десятку регионов, где сфера информационно-коммуникационных технологий наиболее развита. Отчасти лидерские позиции объясняются тем, что в Екатеринбурге расположены офисы ряда федеральных компаний, в том числе – разработчиков программного обеспечения (софта). Как сообщили в департаменте информатизации и связи Свердловской области, сейчас крупнейшими компаниями – разработчиками софта, работающими в Екатеринбурге, являются СКБ Контур, Naumen, ГК Хост, ГК Экстрим PRO, НПО Сапфир.
Когда в нашем регионе начали вводить пандемические ограничения, разработчики софта одними из первых ушли на удалённый или смешанный режим работы. Им пришлось не только менять формат работы, но и смещать акценты на продукты, которые отвечают потребностям бизнеса. Как рассказали «Облгазете» в компании Naumen, по их данным, сейчас наблюдается высокий спрос на IT-услуги, связанные с дистанционной коммуникацией (средства для удалённой работы и контроля за персоналом), с управлением аутсорсингом, роботизацией рабочих мест и рутинных бизнес-операций; также интересна заказчикам облачная инфраструктура.
– На своём опыте можем подтвердить: до пандемии интерес к таким решениям NAUMEN выражали 5 процентов текущих заказчиков, а теперь – 50, – пояснил представитель компании.
При этом не на все продукты уральских разработчиков спрос вырос.
– На наших продуктах текущая ситуация отражается по-разному. Наибольшее отрицательное влияние пандемия оказала на продажу сервисов по автоматизации малой розницы и сферы услуг, например отельного бизнеса. А вот электронный документооборот, наоборот, активно развивается. Разумеется, мы не выиграли от пандемии, но за счёт сбалансированного портфеля продуктов снижение деловой активности в экономике не сказалось на финансовых результатах компании, – отметила операционный директор СКБ Контур Светлана Стрельникова.
В целом представители компаний оценивают ситуацию и перспективы, которые появились у них из-за пандемии коронавируса, неоднозначно.
– Здесь ситуация двоякая, – говорит заместитель генерального директора НПО САПФИР Илья Крупин. – С одной стороны, у отраслевых ведомств существенно вырос запрос на сервисы, которые позволяют избавиться от передвижения любых документов в бумажном виде и от необходимости личных обращений граждан в самые разные организации. Например, в Свердловской области появилось много идей по новым сервисам для Единой социальной карты. Многие из этих задач обсуждались и до пандемии, но тут получился мощный рывок вперёд. С другой стороны, мы стали меньше встречаться и общаться с заказчиками, и возможно, не все их потребности сейчас можем увидеть, телефона и видеосвязи тут часто недостаточно, многие идеи появляются именно при живых встречах. Негативно также влияет тот факт, что финансовая ситуация во многих регионах и муниципалитетах ухудшилась, и часто организации не могут выделить деньги на автоматизацию в необходимых объёмах.
В тему
«Облгазета» неоднократно писала, что одной из наиболее серьёзных проблем в сфере IT на Среднем Урале считается нехватка квалифицированных кадров. Любопытно, что в первые месяцы пандемии число вакансий в этой сфере в Свердловской области начало сокращаться (по сравнению с аналогичными месяцами 2019 года): в апреле – на 5 процентов, в мае – на 17, в июне – на 9. В целом же за январь-сентябрь количество вакансий увеличилось только на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным за последние два месяца, наиболее востребованными в этой сфере в Свердловской области стали:
- Программист, разработчик – 26 процентов от общего числа вакансий в сфере,
- ИТ-инженер – 17 процентов,
- менеджер (по продажам, по работе с клиентами) – 15 процентов,
- аналитик – 6 процентов,
- системный администратор – 4 процента,
- специалист технической поддержки – 3 процента.