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29 октября 2020, 10:12

Курс доллара превысил 79 рублей, евро - 93

курсы валют

Курсы доллара и евро продолжают расти по отношению к рублю. Фото: Павел Ворожцов.

Курсы доллара и евро продолжают расти по отношению к рублю. Накануне в ходе валютных торгов на Московской бирже они достигли очередных рекордных отметок.

Так, по данным Мосбиржи, доллар вырос до 79,23 рубля, что на 1,92% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Такой курс был зафиксирован в 23:49 (по мск). Отметку в 79 рублей американская валюта преодолела впервые с 6 октября, уточняет РБК.

Фото: Мосбиржа

Курс евро к 23:49 достиг 93,03 рубля (+1,7%). Пик роста был отмечен в 23:29: тогда валюта выросла до 93,07 рубля. Отметка в 93 рубля превышена впервые с 30 сентября.

Фото: Мосбиржа

Областная газета Свердловской области

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