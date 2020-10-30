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Экономика
30 октября 2020, 16:05

За три месяца на Среднем Урале выявили поддельные деньги на сумму 2,3 миллиона рублей

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Большая часть найденных подделок пришлась на купюры номиналом в 5000 рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В III квартале 2020 года в Свердловской области выявили 488 поддельных денежных знаков Банка России на сумму около 2,3 млн рублей. Фальшивки были изъяты из оборота.

Большая часть найденных подделок — 449 штук — пришлась на купюры номиналом в 5000 рублей. 30 фальшивок были обнаружены среди тысячных банкнот, три — среди купюр номиналом 500 рублей. По одной подделке выявили среди двухтысячных и сторублёвых банкнот. Также были найдены четыре фальшивые монеты и семь ненастоящих долларов США.

Как сообщает пресс-служба Уральского главного отделения Банка России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поддельных денег на Среднем Урале выросло в 4,6 раза.

Напомним, что в I квартале этого года в регионе из оборота было изъято 154 поддельных денежных знака на сумму около 700 тысяч рублей, во II квартале число фальшивок снизилось до 100 штук, а сумма — до 430 тыс. рублей.

Необходимо проверять не менее трёх признаков подлинности банкнот. Нужно знать, что водяные знаки не могут быть слишком чёткими: они должны иметь плавные переходы светлых и тёмных тонов. Металлизированная ныряющая нить с цифрами номинала должна входить в бумагу неровно. Кроме того, у подлинной купюры надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» должна быть рельефной. Полную информацию о признаках подлинности денежных знаков можно найти на сайте ЦБ РФ.

Областная газета Свердловской области

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