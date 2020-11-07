В России упростили оформление пособий опекунам и попечителям

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство РФ упростило оформление пособий опекунам и попечителям. С 2021 законным представителям не придётся представлять документы, подтверждающие их статус.

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, с 2021 года попечители и опекуны смогут оформлять пособия и льготы для своих подопечных через портал Госуслуг.

Для получения мер социальной поддержки гражданам не придётся представлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна. Госорганы будут получать эту информацию самостоятельно, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Планируется, что сведения обо всех законных представителях граждан - опекунах, попечителях, родителях, - будут собраны в единую бузу до конца 2020 года.

«Это поможет дистанционно оформлять любые пособия и льготы, предназначенные гражданину, от лица которого действует попечитель или опекун, – от детских пособий и разрешений на бесплатную парковку до льгот на лекарства, медицинские изделия и лечебное питание», - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, ранее в России упростили порядок оформления соцвыплат на покупку жилья молодым семьям и оформление пособий на детей от трёх до семи лет.