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Экономика
9 ноября 2020, 14:33

За год в России почти на 40% выросли цены на сахар

в магазине

Наиболее заметно за год подорожали продукты. Фото: Галина Соловьёва.

В октябре годовая инфляция в России достигла 3,99%. Наиболее заметно за год подорожали продукты.

Цены на них выросли в среднем на 4,83% по сравнению с октябрём прошлого года. Сахар-песок стал дороже на 39,81%, крупа и бобовые — на 22,32%, подсолнечное масло — на 14,54%, макаронные изделия — на 9,38%, овощи и фрукты — на 8,96%, сообщается на сайте Росстата.

Непродовольственные товары выросли в цене на 4,15%. Ощутимо — на 9,29% — увеличилась стоимость медикаментов. На 8,91% выросла цена табачных изделий, на 6,07% - цена моющих и чистящих средств.

Стоимость услуг в стране повысилась на 2,58%. Рост цен коснулся, в частности, услуг связи (+4,3%), медицинских услуг (+4,2%), санаторно-оздоровительных услуг (+3,55%) и ЖКУ (+3,4%).

Напомним, в сентябре инфляция в России составляла 3,7%.

Областная газета Свердловской области

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