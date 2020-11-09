Свердловские власти увеличили нормативы расходов на содержание органов местного самоуправления

В целом на содержание органов МСУ планируется потратить 5 млрд 952 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области установили нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления (МСУ) муниципалитетов региона на 2021 год. По сравнению с текущим годом их общая сумма увеличена на 99 млн рублей.

Так, норматив на содержание властей Екатеринбурга в следующем году составит 1 млрд 595 млн рублей (на этот год он был установлен в размере 1 млрд 558 млн рублей), Нижнего Тагила — 391 млн (389 млн), Каменск-Уральского — 178 млн (177 млн), Первоуральска — 142 млн (141 млн рублей).

В целом на содержание органов МСУ планируется потратить 5 млрд 952 млн рублей (на 2020 год эта сумма составляла 5 млрд 853 млн).

Полный текст постановления регионального правительства, размещённого на официальном интернет-портале Свердловской области, публикуем ниже.