Тетюхинский центр освободят от уплаты налога на имущество ещё на два года

Тетюхинский госпиталь пользуется данным видом поддержки уже на протяжении двух лет. Фото: Павел Ворожцов

Заксобрание Свердловской области продлит льготы по налогу на имущество для отдельных видов организаций. Соответствующее решение одобрил комитет по бюджету, финансам и налогам. Вопрос на следующей неделе рассмотрят на заседании областного парламента, где по нему примут окончательное решение.

Как стало известно «ОГ», на 2021–2023 годы от уплаты налога освободят лечебно-профилактические организации, которые вложились в оснащение медицинского учреждения высокотехнологичным оборудованием. Одним из наиболее крупных получателей этой льготы станет Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина (так называемый «Тетюхинский госпиталь») в Нижнем Тагиле.

Эта льгота распространится и на санаторно-курортные учреждения региона, среди которых «Ленёвка», «Самоцвет» и «Нижние Серги».

Областные власти готовы поддержать и организации, предоставляющие услуги по дополнительному профессиональному образованию. Эта льгота распространится именно на объекты недвижимого имущества, которые данные организации получили в пользование. При этом объём вложений предприятий в каждый из таких объектов должен превышать 170 млн рублей. К таким предприятиям, например, относится «Технический университет УГМК», который занимается обучением инженеров.

– Выпадающие доходы бюджета области в связи с продлением льготного периода планируются в размере 50–60 млн рублей, для бюджета это не слишком большие потери. Налоговые льготы не связаны с пандемией, до этого мы уже предоставляли их организациям: одним с 2015 года, другим – с 2018 года, – пояснил «Облгазете» Владимир Терешков, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Свердловской области.

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