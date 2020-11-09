Темы дня

Экономика
9 ноября 2020, 18:18

Тетюхинский центр освободят от уплаты налога на имущество ещё на два года

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени В В Тетюхина

Тетюхинский госпиталь пользуется данным видом поддержки уже на протяжении двух лет. Фото: Павел Ворожцов

Заксобрание Свердловской области продлит льготы по налогу на имущество для отдельных видов организаций. Соответствующее решение одобрил комитет по бюджету, финансам и налогам. Вопрос на следующей неделе рассмотрят на заседании областного парламента, где по нему примут окончательное решение.

Как стало известно «ОГ», на 2021–2023 годы от уплаты налога освободят лечебно-профилактические организации, которые вложились в оснащение медицинского учреждения высокотехнологичным оборудованием. Одним из наиболее крупных получателей этой льготы станет Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина (так называемый «Тетюхинский госпиталь») в Нижнем Тагиле.

Эта льгота распространится и на санаторно-курортные учреждения региона, среди которых «Ленёвка»,  «Самоцвет» и «Нижние Серги».

Областные власти готовы поддержать и организации, предоставляющие услуги по дополнительному профессиональному образованию. Эта льгота распространится именно на объекты недвижимого имущества, которые данные организации получили в пользование. При этом объём вложений предприятий в каждый из таких объектов должен превышать 170 млн рублей. К таким предприятиям, например, относится «Технический университет УГМК», который занимается обучением инженеров.

– Выпадающие доходы бюджета области в связи с продлением льготного периода планируются в размере 50–60 млн рублей, для бюджета это не слишком большие потери. Налоговые льготы не связаны с пандемией, до этого мы уже предоставляли их организациям: одним с 2015 года, другим – с 2018 года, – пояснил «Облгазете» Владимир Терешков, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Свердловской области.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №209 от 10.11.2020 под заголовком "На Среднем Урале продлят налоговые льготы".
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.11.2020, 16:39 / Экономика
В Свердловской области выставили на торги санаторий «Курьи»
10.11.2020, 14:47 / Экономика
Свердловские власти обсудили возможности стабилизации экономики в условиях пандемии COVID-19
10.11.2020, 14:11 / Экономика
В Госдуму РФ внесён законопроект о расширении формата электронной трудовой книжки
09.11.2020, 16:23 / Экономика
Свердловские власти увеличили нормативы расходов на содержание органов местного самоуправления
09.11.2020, 14:33 / Экономика
За год в России почти на 40% выросли цены на сахар