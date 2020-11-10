В Госдуму РФ внесён законопроект о расширении формата электронной трудовой книжки

Документ будет содержать также данные о сотруднике, местах работы, датах приёма и увольнения, и о причинах прекращения трудового договора. Фото: Павел Ворожцов.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении формата электронной трудовой книжки. Кабмин предлагает по желанию работников включать в цифровой документ записи о трудовом стаже за все предыдущие периоды до 2020 года.

Как отмечается в пояснительной записке к документу на сайте Правительства РФ, сейчас в электронную трудовую книжку включаются записи о трудовом стаже начиная с 2020 года, а информация о предыдущих периодах работы туда не попадает. Поэтому гражданам, оформившим цифровой документ, всё равно необходимо хранить бумажный вариант трудовой книжки. В случае принятия законопроекта, с 2021 года в этом не будет необходимости, и граждане смогут полностью перейти на электронный формат учёта трудового стажа.

Отмечается, что после внесения этих изменений электронная трудовая книжка станет почти полным аналогом бумажной. Документ будет содержать также данные о сотруднике, местах работы, датах приёма и увольнения, и о причинах прекращения трудового договора.

Посмотреть свою трудовую книжку можно будет на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), на портале госуслуг, а также через мобильные приложения этих ресурсов. Получить данные из электронной трудовой книжки можно будет в виде бумажной выписки в МФЦ, ПФР или у последнего работодателя.

Напомним, согласно закону, который вступил в силу с 1 января 2020 года, все работодатели должны были уведомить сотрудников о праве выбора между электронным и бумажным вариантом трудовой книжки до 30 июня 2020 года. При этом подать заявление о переходе на электронный вариант документа можно до 31 декабря. Всем, кто впервые устроился на работу в 2021 году, оформлять трудовую книжку в бумажном варианте не будут.