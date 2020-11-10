Свердловские власти обсудили возможности стабилизации экономики в условиях пандемии COVID-19

Алексей Орлов провёл заседание рабочей группы по мониторингу социально-экономического положения в регионе. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов провёл заседание рабочей группы по мониторингу социально-экономического положения в регионе. Ключевые задачи для стабилизации ситуации - минимизировать негативные последствия пандемии и обеспечить устойчивое развитие экономики.

По словам исполняющего обязанности министра промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина, одна из ключевых задач, стоящая перед предприятиями региона, — бесперебойное обеспечение медицинских учреждений средствами и материалами для борьбы с СOVID-19. Совместно с министерством здравоохранения Свердловской области решается вопрос о бесперебойной поставке средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, кислорода и кислородного оборудования.

И.о министра также отметил, что вторая ключевая задача - обеспечить максимальную загрузку всех действующих предприятий. Для этих целей ведётся работа по увеличению доли присутствия региональных промышленных предприятий на внутреннем рынке Свердловской области.

Кроме того, минпромнауки ведёт постоянный мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих предприятий. На всех промышленных объектах региона действует режим повышенной готовности.

О ситуации на предприятиях строительного комплекса доложил министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков, который отметил, что организации стройкомплекса продолжают стабильно работать с соблюдением всех санитарных норм.

«На предприятиях стройотрасли, которые включены в региональный перечень системообразующих организаций, заработная плата выплачивается в полном объёме без задержек. Сокращения численности работников в связи с эпидемией нет, массовых высвобождений и сокращений не прогнозируется», — рассказал министр.

О ситуациях на предприятиях транспортной отрасли рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. «Работа в дорожной отрасли идёт в штатном режиме. Загрузка предприятий в среднем выше, чем в 2019 году. COVID-фактор не помешал выполнению целевых задач. Все запланированные работы выполнены, в том числе достигнуты целевые показатели по федеральным программам и национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – сказал Василий Старков.

Также в штатном режиме продолжается работа предприятий энергетики и ЖКХ.

«Заработная плата работниками отраслей выплачивается своевременно, в полном объёме, с соблюдением всех норм трудового законодательства. Руководители предприятий проинформированы о персональной ответственности за состояние эпидситуации на курируемых объектах», – сказал первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов.

По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артёма Бахтерева, несмотря на эпидемическую ситуацию, предприятия пищевой промышленности демонстрируют наращивание объёмов производства, расширение ассортимента и продолжают реализацию инвестиционных проектов согласно установленным срокам.

Алексей Орлов, в свою очередь, отметил, что о существенных улучшениях эпидемической ситуации в регионе говорить пока рано.

«В целях минимизации негативного воздействия последствий распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области приостановлено проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг. Дистанционный режим образования введён для учащихся 6-11-х классов. Мы должны сделать всё, чтобы сохранить социальную и экономическую стабильность», — приводит слова Алексея Орлова департамент информполитики Свердловской области.