В Свердловской области выставили на торги санаторий «Курьи»

Начальная цена продажи - 128 млн 470 тыс. рублей.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области выставило на продажу 100% акций АО «Санаторий «Курьи». Начальная цена - 128 млн 470 тыс. рублей.

Информация об аукционе опубликована на сайте МУГИСО. Минимальная цена предложения – 64 235 000 рубля (50% от начальной цены аукциона по продаже имущества, признанного несостоявшимся). Приём заявок на участие в торгах осуществляется с 3 по 29 ноября. Сами торги назначены на 3 декабря.

Отмечается, что санаторий располагается в селе Курьи Сухоложского района, недалеко от реки Пышма. Одна из старейших водолечебниц Урала была основана ещё в 1879 году. Санаторий относится к климатобальнеогрязевым, там имеется источник воды с небольшим содержанием железа.

В собственности находится один земельный участок общей площадью 22,7 га, а также 22 помещения и 6 сооружений. По итогам 2019 года средняя численность работников санатория составила 99 человек.

Основным видом деятельности является санаторно-курортное лечение. По итогам 2019 года выручка санатория составила 73 млн рублей. Результатом финансово-хозяйственной деятельности в прошлом году чистая прибыль составила 3,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что свердловские власти снизили цену санатория «Курьи» до 128 млн 470 тыс. рублей. Изначально его планировали продать за 162 млн 283 тыс. рублей.