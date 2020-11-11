Инфляция в Свердловской области достигла рекордных для 2020 года 3,4%

Заметнее всего за год в Свердловской области подорожали продукты. Фото: Галина Соловьёва.

Годовая инфляция в Свердловской области растёт уже четвёртый месяц подряд. В октябре она достигла рекордных для 2020 года 3,4%.

Больше всего за год в регионе подорожали продукты - на 4,8%. Непродовольственные товары выросли в цене на 3,7%. Менее заметным был рост стоимости услуг - всего на 1,5%, следует из данных, опубликованных на сайте Свердловскстата.

В месячном выражении продовольственные товары стали дороже на 0,4%, непродовольственные - на 0,7%, а услуги - на 0,1%.

Напомним, что в сентябре годовой темп прироста потребительских цен на Среднем Урале достиг 3,1%. На тот момент это был максимальный уровень инфляции, регистрируемой в текущем году. До этого такой же показатель был зафиксирован в апреле. Напротив, самый низкий уровень инфляции наблюдался в феврале - 2,3%.

Фото: по данным Свердловскстата

Как сообщала ранее "Областная газета", в целом по России годовая инфляция в октябре была выше, чем в Свердловской области. Она достигла почти 4%.