Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении методики расчёта МРОТ

В 2021 году МРОТ составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. Фото: Алексей Кунилов

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Они будут рассчитываться исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, согласно законопроекту, в 2021 году МРОТ составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. По сравнению с действующей минимальная зарплата вырастет на 5,5% (сейчас она составляет (12 130 рублей). Планируется, что увеличение затронет 3,9 млн человек. 1,8 млн из них — бюджетники, ещё 2,1 млн человек — работники внебюджетного сектора.

При этом, прожиточный минимум на душу населения в целом по России составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля. По сравнению с действующим показателем рост составит 3,7%. Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно.

Добавим, что по прогнозам Минтруда РФ, в 2023 году минимальный размер оплаты труда составит 14 176 рублей. Об этом сегодня на заседании в Госдуме заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

«Что касается нашего расчёта МРОТ на 2023 год, то это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 рублей при темпе роста в том году 105,8 соответственно, но при сохраненной доле 42%», - приводит слова Андрея Пудова ТАСС.

В пресс-службе Госдумы отметили, что на данный момент прожиточный минимум определяется ежеквартально исходя из стоимости потребительской корзины, основу которой составляют продукты питания. При такой методике рост прожиточного минимума, от которого зависит и размер МРОТ, отстает от роста доходов населения в целом по стране.

Ожидается, что переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и доход и зарплата большинства граждан.

Напомним, с инициативойизменить систему расчёта величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда выступил Минтруд РФ.