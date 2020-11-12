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Экономика
12 ноября 2020, 20:42

Евгений Куйвашев обсудил с представителями Китая инвестиционные возможности Свердловской области

Евгений Куйвашев

Губернатор отметил, что Средний Урал вышел на первое место по импорту в Китай несырьевых товаров. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в китайско-российском межрегиональном онлайн-форуме, в рамках которого он рассказал участникам из КНР об экспортном и инвестиционном потенциале региона. Губернатор отметил, что Средний Урал вышел на первое место по импорту в Китай несырьевых товаров.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что коронавирус и связанные с ним ограничения не мешают росту экспортных поставок. По его мнению, взаимная гуманитарная помощь регионов России и Китая указывают на дружеский настрой сторон.

"На китайском рынке традиционно высоким спросом пользуются уральская железная руда, ферросплавы и пиломатериалы. Нам удалось расширить номенклатуру экспорта за счёт поставок пищевой продукции. За шесть месяцев этого года Свердловская область впервые вышла на первое место среди регионов России по экспорту несырьевых товаров в Китай", - заявил глава региона.

Как заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, в условиях пандемии COVID-19 именно регионы помогли переформатировать отношения между двумя странами. При этом он отметил, что общий товарооборот за период с января по сентябрь 2020 года снизился на 2% по сравнению с прошлогодними показателями и составил 78,8 млрд долларов. Дипломат подчеркнул, что регионам двух стран удалось сохранить товаропоток, что, в свою очередь, позволит быстро компенсировать потери.

Представители регионов России и Китая обменялись опытом развития контактов в условиях пандемии и договорились о продолжении тесного взаимодействия, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Последние два года КНР является основной страной-контрагентом Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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