Центр международной торговли в Екатеринбурге подал заявление о банкротстве. Фото: Александр Зайцев.

ООО «Центр международной торговли Екатеринбург» (ЦМТЕ) подало в Арбитражный суд Свердловской области заявление о своём банкротстве. Долг организации составляет 92,8 млн рублей.

Это следует из информации, опубликованной в картотеке суда.

В октябре операции по некоторым счетам компании были приостановлены. Деятельность ЦМТЕ убыточная начиная с 2015 года. По итогам прошлого года чистый убыток компании составил 9,6 млн, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

Собственником имущества ЦМТЕ является ООО «Гранит XXI век». Юридическое лицо было признано банкротом. Его учредителями являются бизнесмены Владимир Титов и Анатолий Сысоев, а также депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Серебренников (через ООО «Эссет менеджмент»). Все доли находятся в залоге.