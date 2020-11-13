Свердловчанам направили 1,8 миллиона налоговых уведомлений

По данным на 1 октября, конверты с налоговым уведомлением на почте получили 75% свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

У свердловчан остаётся полмесяца, чтобы заплатить земельный, транспортный налоги и налог на имущество. К 1 ноября все налогоплательщики получили соответствующие уведомления. В случае неуплаты налогов до 1 декабря 2020 года, будут применены санкции – гражданам начнут начислять пени.

Налоговые уведомления направляются физическим лицам тремя способами: лично под расписку (на основании полученного от него заявления), в том числе через МФЦ, по почте заказным письмом или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.

Как рассказал «Облгазете» начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Свердловской области Павел Ваняшин, на сегодняшний день жителям региона направлено 1,8 миллиона уведомлений. Из них 600 тысяч – в личный кабинет в электронном виде, ещё 1,2 миллиона – по почте заказным письмом. По данным на 1 октября, конверт с налоговым уведомлением на почте получили 75% свердловчан.

Если гражданин не получил налоговое уведомление, после проверки личного кабинета на сайте ФНС ему следует связаться с налоговым органом. Можно написать письмо с запросом на сайте УФНС или позвонить по телефону горячей линии 8–800–222-2222. Самый надёжный способ – прийти с паспортом в ближайшее отделение налогового органа.

После получения уведомления у налогоплательщиков нередко возникают вопросы по начисленным платежам. В первую очередь граждане выясняют, почему выросла сумма платежа по сравнению с прошлым годом. Также нередко возникает путаница с имуществом. Например, человек в этом году уже продал квартиру, автомобиль или земельный участок, а в налоговом уведомлении эта информация не отражена. В этом случае важно помнить, что в налоговом уведомлении указан налог за прошлый год. По словам Павла Ваняшина, ошибки всё-таки случаются. Однако подобные случаи носят единичный характер.

Если в налоговом уведомлении неправильно указаны личные данные или налоговая ставка, необходимо сообщить об этом в налоговый орган. ФНС уточнит данные и сообщит налогоплательщику о результатах проверки.

На налогоплательщиках лежит высокая социальная ответственность. Транспортный налог относится к региональным, поступления с него идут в областной бюджет, соответственно, от его собираемости зависит в том числе строительство региональных дорог. В свою очередь, поступления с земельного налога и налога на имущество физических лиц, которые относятся к местным налогам, уходят в бюджеты муниципальных образований. На эти средства муниципалитеты выполняют свои социальные обязательства, содержат школы и больницы. По прогнозам начальника отдела налогообложения имущества регионального ФНС, в этом году собираемость данных налогов будет находиться на уровне прошлого года, в денежном выражении это около 5,5 млрд рублей.

В случае если гражданин не заплатил налоги до 1 декабря, то уже со следующего дня, 2 декабря, начнётся начисление пени – 1/300 ставки рефинансирования Центробанка. Напомним, 23 октября совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Показатель составляет 4,25% годовых. Пени начисляются ежедневно и не избавляют налогоплательщика от уплаты налога. После накопления определённой суммы налоговый орган обращается за взысканием и налога, и пени в суд.

«Заплатить человеку придётся в любом случае. Если не сделать этого в срок, сумма будет больше», – резюмировал Павел Ваняшин.

Способы оплаты налогов Сегодня оплатить налоги достаточно легко: Через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Через интернет-сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин».

Через учреждения банков: наличными денежными средствами либо безналичным путём, используя электронные сервисы и мобильные устройства.

В подразделениях ГОАУ «МФЦ», через банковские терминалы либо наличными денежными средствами.

Через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, оплатить налоговые уведомления можно при их получении или в удобное время в отделениях «Почты России».