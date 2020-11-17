Темы дня

Экономика
17 ноября 2020, 11:22

Евгений Куйвашев: в 2021 году уровень безработицы в Свердловской области сократится в три раза

центр занятости

В 2021 году уровень безработицы в Свердловской области должен сократиться с 6 до 2%. Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году уровень безработицы в Свердловской области сократится в три раза. Такой прогноз озвучил губернатор Евгений Куйвашев.

Выступая на заседании Законодательного собрания Свердловской области с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановой период 2022 и 2023 годов, глава региона заявил: к концу текущего года уровень зарегистрированной безработицы должен составить 6%. К концу следующего года показатель сократится до 2%.

Напомним, ранее свердловские власти утвердили комплекс мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения. Документ призван вернуть уровень занятости 2019 года к IV кварталу 2021 года. Он предусматривает, в частности, содействие в трудоустройстве сокращённым работникам и тем, кто желает открыть своё дело, расширение доступа субъектов МСП к льготным займам и кредитам, снижение неформальной занятости.

По данным департамента по труду и занятости населения Свердловской области, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 119,2 тыс. безработных граждан. Уровень безработицы составляет 5,62%. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.11.2020, 12:51 / Общество
В России коронавирус подтвердили ещё у 22 410 человек
17.11.2020, 12:38 / Общество
На Среднем Урале скончались ещё 8 человек с COVID-19
17.11.2020, 12:31 / Общество
Вернулись к июльским показателям: в Свердловской области за сутки выявили 349 случаев COVID-19
17.11.2020, 12:07 / Общество
Назначен новый гендиректор компании «Россети Урал»
17.11.2020, 11:38 / Общество
Американский корабль Crew Dragon доставил на МКС четырёх астронавтов