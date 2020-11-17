Евгений Куйвашев: в 2021 году уровень безработицы в Свердловской области сократится в три раза

В 2021 году уровень безработицы в Свердловской области должен сократиться с 6 до 2%. Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году уровень безработицы в Свердловской области сократится в три раза. Такой прогноз озвучил губернатор Евгений Куйвашев.

Выступая на заседании Законодательного собрания Свердловской области с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановой период 2022 и 2023 годов, глава региона заявил: к концу текущего года уровень зарегистрированной безработицы должен составить 6%. К концу следующего года показатель сократится до 2%.

Напомним, ранее свердловские власти утвердили комплекс мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения. Документ призван вернуть уровень занятости 2019 года к IV кварталу 2021 года. Он предусматривает, в частности, содействие в трудоустройстве сокращённым работникам и тем, кто желает открыть своё дело, расширение доступа субъектов МСП к льготным займам и кредитам, снижение неформальной занятости.