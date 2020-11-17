В Свердловской области на борьбу с COVID-19 потратили более 14 миллиардов

В Свердловской области на борьбу с COVID-19 потратили более 14 миллиардов. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что за прошедшие 10 месяцев в регионе на борьбу с пандемией COVID-19 было потрачено свыше 14 млрд рублей. Она подчеркнула, что это не окончательная сумма, и работа по противодействию распространения инфекции продолжается.

Как заявила Людмила Бабушкина, в разгар пандемии власти Среднего Урала приняли ряд изменений в региональное законодательство, которые позволили направить средства на предотвращение распространения COVID-19, оказать помощь малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам.

"По состоянию на ноябрь 2020 года общий объём средств, выделенных в нашей области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Свердловской области, составил 14,1 миллиарда рублей", - передаёт слова Людмилы Бабушкиной пресс-служба регионального Заксобрания.

По её словам, почти 6 млрд рублей были выделены из областного бюджета, а 8,1 млрд рублей - средства федеральной казны. При этом председатель свердловского Заксобрания отметила, что борьба с инфекцией продолжается.

Напомним, 12 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам субъектов РФ вводить ограничения по коронавирусу, не допуская при этом негативные экономические последствия. Кроме того, губернаторам предстоит проконтролировать обеспечение пациентов лекарствами и создание резервных коек.

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