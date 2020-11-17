Свердловские депутаты приняли в первом чтении проект закона об областном бюджете

Проект закона об областном бюджете на 2021 год принят в первом чтении. Фото: Галина Соловьёва.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли в первом чтении проект закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Доходы региональной казны на следующий год установлены в размере 259,1 млрд рублей, расходы — 299,7 млрд. Дефицит бюджета составит 40,6 млрд рублей.

Расходы на социальную сферу составят более 66%, или 200,5 млрд рублей. На социальную политику предусматривается 81,2 млрд рублей. На образование планируется потратить 77,2 млрд. Деньги, в частности, будут направлены на строительство и реконструкцию 11 зданий общеобразовательных организаций в Екатеринбурге, Берёзовском, Верхней Пышме, Серове, Красноуфимске, в селе Старобухарово (Нижнесергинский район) и селе Пристань (Артинский район). Расходы на здравоохранение составят 26,2 млрд рублей, рассказала заместитель губернатора — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко на заседании Заксобрания.

Напомним, в конце октября проект бюджета был одобрен правительством Свердловской области. После первого чтения будет сформирована согласительная комиссия. Заседание регионального парламента, на котором будет утверждён бюджет, запланировано на 8 декабря.

Добавим, ранее Галина Кулаченко письменно ответила на вопросы «Областной газеты» о том, почему в условиях осложнения ситуации с пандемией коронавируса минфин не урезал расходы и отказался от формирования бюджета по «пессимистическому сценарию».