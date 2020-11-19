В Уральском ГУ Банка России рассказали, как удалёнка изменила цены на разные товары

Удалёнка заставила свердловчан создавать дома уют и закупаться домашней одеждой. Фото: Галина Соловьёва.

Специалисты Уральского ГУ Банка России определили, как перевод работников свердловских предприятий на работу из дома сказался на ценах на различные товары. Мебель и техника подорожали, а косметика и спортивная одежда, наоборот, стали дешевле.

Удалёнка заставила свердловчан создавать дома уют и обустраивать в квартирах рабочие места — покупать столы, стулья, технику. Это привело к тому, что в октябре корпусная мебель стоила почти на 9% дороже, чем в том же месяце прошлого года, «компьютерные» стулья с мягкими сиденьями — на 8%, ноутбуки — на 5%. Почти на 6% выросли цены на шторы, на 10% стали дороже ткани для штор. Также эксперты заметили рост спроса и, соответственно, цен на лампы и потолочные светильники, домашние халаты и тапочки.

В то же время верхнюю и спортивную одежду уральцы стали приобретать реже. В октябре зафиксировано снижение цен на кроссовки (-3%), мужские утеплённые куртки (-2%), джинсы (-1,5%). Женские сумки подешевели почти на 6%. Снизились цены и на косметику: на тушь для ресниц (-1,8%), туалетную воду (-3%), краску для волос (-4%), сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Напомним, в начале октября свердловским работодателям было рекомендовано перевести 30% работников на дистанционный режим работы в связи с ростом заболевших коронавирусом.

Ранее «Областная газета» писала о том, что в октябре годовая инфляция в Свердловской области достигла 3,4%.