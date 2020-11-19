Правительство Свердловской области одобрило проект закона о поощрении инвесторов

В отношении инвесторов, вложивших в тот или иной проект от 200 млн до 1 млрд рублей, будут применяться различные меры поддержки. Фото: Алексей Кунилов.

Правительство Свердловской области поддержало внесение в региональное Заксобрание проекта закона о защите и поощрении капиталовложений. Он направлен на поддержку средних по финансовым вложениям проектов.

Предполагается, что инвестору, вложившему в тот или иной проект от 200 млн до 1 млрд рублей, полагаются, в частности, возмещение затрат на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную, цифровую инфраструктуры, необходимые для реализации проекта, и на уплату процентов по привлечённым кредитам и займам, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отметим, что в настоящее время инвестор может заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений на федеральном уровне. Для этого необходимо, чтобы объём капиталовложений составлял от 250 млн до 5 млрд рублей минимум в зависимости от сферы деятельности.

«Если федеральное соглашение в большей степени является инструментом, ориентированным на крупный бизнес, игроков национального масштаба, то региональное соглашение ориентировано на средние по своим финансовым ресурсам проекты», — пояснила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Применять новый инструмент стимулирования инвестиционной деятельности в регионе начнут с 1 апреля 2021 года.

Напомним, ранее были названы свердловские города-лидеры в рейтинге инвестпривлекательности. Его возглавил Новоуральский ГО.