Темы дня

Экономика
19 ноября 2020, 16:22

Правительство Свердловской области одобрило проект закона о поощрении инвесторов

деньги и денежное дерево

В отношении инвесторов, вложивших в тот или иной проект от 200 млн до 1 млрд рублей, будут применяться различные меры поддержки. Фото: Алексей Кунилов.

Правительство Свердловской области поддержало внесение в региональное Заксобрание проекта закона о защите и поощрении капиталовложений. Он направлен на поддержку средних по финансовым вложениям проектов.

Предполагается, что инвестору, вложившему в тот или иной проект от 200 млн до 1 млрд рублей, полагаются, в частности, возмещение затрат на энергетическую, транспортную, коммунальную, социальную, цифровую инфраструктуры, необходимые для реализации проекта, и на уплату процентов по привлечённым кредитам и займам, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отметим, что в настоящее время инвестор может заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений на федеральном уровне. Для этого необходимо, чтобы объём капиталовложений составлял от 250 млн до 5 млрд рублей минимум в зависимости от сферы деятельности.

«Если федеральное соглашение в большей степени является инструментом, ориентированным на крупный бизнес, игроков национального масштаба, то региональное соглашение ориентировано на средние по своим финансовым ресурсам проекты», — пояснила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Применять новый инструмент стимулирования инвестиционной деятельности в регионе начнут с 1 апреля 2021 года.

Напомним, ранее были названы свердловские города-лидеры в рейтинге инвестпривлекательности. Его возглавил Новоуральский ГО.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.11.2020, 16:22 / Экономика
Правительство Свердловской области одобрило проект закона о поощрении инвесторов
19.11.2020, 16:17 / Спорт
"Йокерит" и "Автомобилист" проведут перенесённый матч 10 января
19.11.2020, 16:07 / Общество
В Екатеринбюурге объявлены финалисты конкурса "умных остановок". Фото
19.11.2020, 16:00 / Общество
На ЖБИ за 65 миллионов продают недострой
19.11.2020, 15:22 / Экономика
В Уральском ГУ Банка России рассказали, как удалёнка изменила цены на разные товары