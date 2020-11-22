Федеральное казначейство назначено оператором системы торгов госимуществом

Постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: пресс-служба Кремля

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин назначил Федеральное казначейство оператором системы торгов госимуществом. Ранее за этот ресурс отвечало Минэкономразвития.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабмина, процедура реализации госимущества будет усовершенствована за счёт передачи системы торгов в ведение Федерального казначейства. Ведомству передан официальный интернет-ресурс torgi.gov.ru.

Планируется, что казначейство займётся доработкой ресурса: наладит обмен информацией с другими государственными системами, а также обеспечит структурирование данных о сделках и непрерывность процесса торгов – от публикации сведений о проведении до заключения договора.

В результате на портале должен быть реализован учёт всех юридически значимых действий в сфере торгов госимуществом.

Согласно поносительной записке к документу, на данный момент в системе опубликовано более 1,4 млн извещений, зарегистрировано свыше 39,6 тыс. организаторов торгов.