Свердловская область получит ещё 2 миллиарда из резервного фонда кабмина РФ

До этого регион уже получил почти 10 млрд рублей из федеральной казны. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство РФ выделило ещё 80 миллиардов рублей на поддержание стабильности бюджетов в регионах. Свердловская область получит 2 млрд 12,5 млн рублей.

Дополнительные средства выделяются из резервного фонда кабмина по поручению Президента России Владимира Путина. Их распределят между 39 регионами, у которых из-за пандемии коронавируса сократились поступления в доходную часть бюджета. Больше всех получит Московская область - 13,4 млрд рублей, меньше всех - Забайкальский крвй - 7 млн рублей.

"Средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19", - заявил ранее на заседании Правительства Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Добавим, что в этом году российским субъектам уже выделяли 200 млрд рублей на балансировку бюджетов.

На прошлой неделе губернатор Сведловской области Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами, сообщил, что по итогам 10 месяцев 2020 года налоговые и неналоговые доходы областного бюджета сократились на 6,5%. Свердловский бюджет недополучил 30 млрд рублей. Из федеральной казны в регион было направлено почти 10 млрд рублей.

Публикуем распоряжение Правительства РФ о выделении средств:

Фото: документ

Фото: документ