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Экономика
24 ноября 2020, 12:39

Верхняя Тура получила статус ТОР

Верхняя Тура

Верхняя Тура стала четвёртым ТОРом в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух территорий опережающего развития. Статус присвоен свердловскому городу Верхняя Тура и городу Кондрово в Калужской области.

В Верхней Туре планируется запустить инвестиционный проект, в том числе в сфере деревообработки, а в Кондрово - производство бумаги.

"Принятое решение позволит создать новые рабочие места и снизить зависимость населённых пунктов от ситуации на градообразующих предприятиях", - говорится в пояснительной записке к документу.

Определён перечень видов экономической деятельности, при которых в городах действует особый правовой режим предпринимательской деятельности. Для Верхней Туры это деятельность, связанная с лесозаготовками, добычей нефти и природного газа, оружия и боеприпасов, производством напитков, табачных изделий. Минимальный объём капиталовложений резидентов должен составлять 2,5 млн рублей.

Отметим, что Верхняя Тура стала четвёртым ТОРом в Свердловской области. Областные власти ждали этого решения год. Ещё в ноябре 2019 года министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова заявляла, что ООО "Синергия" совместно с действующим предприятием ООО "ТУРА-ЛЕС" намерены запустить в городе производство высококонкурентной продукции деревообработки – фанеры и качественных пиломатериалов. На этой площадке планируют также открыть производства по комплексной обработке древесины с собственным циклом лесозаготовки и по переработке и утилизации древесных отходов.

Напомним, что первым статус ТОРа в Свердловской области получил Краснотурьинск - в 2016 году. Лесной и Новоуральск стали ТОРами в феврале 2019 года.

Постановление о присвоении статуса ТОРа Верхней Туре.

Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Областная газета Свердловской области

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