Пришли к Чубайсу и Вексельбергу?

Реорганизация в системе российских институтов развития предполагает и изменения в структуре их управления Фото: Станислав Савин

Систему российских институтов развития ждёт реогранизация. Об этом в понедельник заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Как сообщил премьер, в России сейчас действуют 40 различных фондов, банков и корпораций, создававшихся для решения конкретных задач – поддержки инноваций, малого и среднего бизнеса, экспорта, регионального развития. В ходе начавшейся по поручению Президента РФ оптимизации структур государственного управления правительство страны проанализировало деятельность этих институтов. В целом, роль, которую они сыграли ранее, оценили на «отлично». Однако власти пришли к выводу, что сегодняшняя деятельности этих структур слабо увязана с новыми национальными целями развития. В частности, у них отсутствуют единые механизмы управления, при том, что их функции зачастую существенно пересекаются с функциями федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций.

По словам Михаила Мишустина, в неизменном виде решено сохранить только 12 стратегически важных, нацеленных на развитие конкретных отраслей и поддержку обороноспособности страны организаций. Это Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор, Росагролизинг, Россельхозбанк, компания «ДОМ.РФ», Российский экологический оператор, Агентство по страхованию вкладов, Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа и Корпорация по туризму.Другие же институты решено либо укрупнить путём слияния, либо вовсе ликвидировать, передав их функции органам исполнительной власти.

Ликвидации подлежат восемь структур: АО «Особые экономические зоны»;

Фонд развития моногородов;

Российский фонд развития информационных технологий;

Компания «Росинфокоминвест»;

Агентство по технологическому развитию;

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике;

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики;

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

Ещё 10 институтов будут укрупнены путём слияния. Так, Государственная транспортная лизинговая компания и компания «ВЭБ-Лизинг» объединятся в Единую лизинговую компанию, а банки «ДОМ.РФ» и МСП-банк – в одно кредитное учреждение, название которому пока не определено. Фонд защиты прав участников долевого строительства вольётся в Фонд содействия реформированию ЖКХ, Фонд фундаментальных исследований – в Российский научный фонд, а Российская венчурная компания – в Российский фонд прямых инвестиций.

И, наконец, ещё восемь относящихся к институтам развития структур переходят под управление Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (Внешэкономбанк). Это: Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства;

Российский экспортный центр;

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций;

АО «Роснано»;

Фонд «Сколково»;

Фонд содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере;

Фонд инфраструктурных и образовательных программ;

Фонд развития промышленности.

Как сообщает агентство РБК, в «ВЭБ.РФ» отметили, что формирование на базе их госкорпорации единого инвестиционного блока поможет исключить дублирование функций и конкуренцию институтов друг с другом, а конечным результатом этого должно стать повышение эффективности работы по реализации национальных проектов.

Справка «ОГ» Государственная корпорация развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк или ВЭБ.РФ) создана в 2007 году на базе Банка внешнеэкономической деятельности РФ. Основная задача – способствовать долгосрочному экономическому развитию России путём финансирования масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы и повышение качества жизни людей. Председатель ВЭБ.РФ — бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. АО «Роснано» (до 2011 года – Российская корпорация нанотехнологий) создана в 2007 году. Генеральный директор – бывший первый вице-премьер РФ Анатолий Чубайс. Фонд «Сколково» создан в 2010 году в качестве управляющей компании инновационного центра «Сколково». Президент фонда — Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова».

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