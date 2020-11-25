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Экономика
25 ноября 2020, 17:43

В Свердловской области объём налоговых льгот в 2020 году превысил 17 миллиардов

Льготы

На Среднем Урале налоговыми льготами ежегодно пользуются около 800 тыс. человек. Фото: Галина Соловьёва.

В 2020 году общий объём налоговых льгот для граждан и предпринимателей Свердловской области составил более 17 млрд рублей. На Среднем Урале такими преференциями ежегодно пользуются около 800 тыс. человек.

По информации свердловского минфина, в 2020 году объём налоговых льгот увеличился на 3,3 млрд рублей по сравнению с показателем 2019 года. При этом 1,4 млрд рублей составляют льготы на поддержку отраслей экономики, которые пострадали от пандемии COVID-19.

"Налоговые расходы, это те доходы бюджета, от которых сознательно отказалась региональная казна и направила эти средства в форме налоговых льгот и преференций бизнесу. Налоговые расходы распределены по 11 госпрограммам региона", – передаёт слова главы регионального минфина Галины Кулаченко департамент информполитики.

По её словам, наибольшая часть средств является стимулирующими налоговыми расходами, направленными на повышение инвестпривлекательности региона, в числе которых преференции по налогу на прибыль организаций, на имущество организаций и льготы при применении упрощённой и патентной систем налогообложения.

Согласно оценкам специалистов, объём действующих налоговых льгот на 2021 году составит 16,2 млрд рублей, в 2022 году - поднимется до 17,3 млрд рублей, а к 2023 году - снизится до 15,8 млрд рублей.

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