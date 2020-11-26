Темы дня

Экономика
26 ноября 2020, 12:08

Экс-гендиректор МРСК Урала предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов

Валерий Родин

В Москве будут судить бывшего генерального директора ОАО «МРСК Урала» Валерия Родина. Фото: Алексей Кунилов.

В Москве будут судить бывшего генерального директора ОАО «МРСК Урала». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в размере 409 млн рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга утвердила прокуратура Москвы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии московской прокуратуры, в декабре 2013 года глава компании Валерий Родин представил в ФНС уточнённые декларации по налогу на прибыль за 2011 и 2012 годы. Документы содержали заведомо ложные сведения о включении в состав затрат, связанных с текущей финансовой деятельностью, внереализационных расходов, якобы направленных на выполнение задания по мобилизационной подготовке. В итоге организация уклонилась от уплаты налога на прибыль за оба года на общую сумму более 409 млн рублей.

На Валерия Родина было заведено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений"). Рассмотрением дела займётся Мещанский районный суд столицы.

Как писала ранее «Областная газета», Валерий Родин возглавил  ОАО «МРСК Урала» в 2009 году. В марте 2013 года срок его трудового договора продлили ещё на три года, однако в апреле 2014 года он заявил об уходе в отставку. Это стало поводом для активного обсуждения среди специалистов, связанных с энергетикой. В Сети появились реплики о том, что «отрасль теряет последнего профессионала».

Добавим, что Валерию Родину присвоены звания «Почётный гражданин Екатеринбурга», «Почётный гражданин Серова», «Ветеран энергетики», «Почётный энергетик», он имеет нагрудный знак «80 лет плана ГОЭЛРО».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.11.2020, 13:33 / Культура
I Уральский фестиваль анимации перенесли на год
26.11.2020, 13:22 / Экономика
Владимир Путин поручил усовершенствовать нормативное регулирование дистанционной работы
26.11.2020, 13:18 / Общество
Число жертв COVID-19 в Свердловской области выросло на восемь
26.11.2020, 13:00 / Общество
В России снова выросло число выявленных за сутки ковид-пациентов
26.11.2020, 12:42 / Общество
В Свердловской области - новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом