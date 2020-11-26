Экс-гендиректор МРСК Урала предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов

В Москве будут судить бывшего генерального директора ОАО «МРСК Урала» Валерия Родина. Фото: Алексей Кунилов.

В Москве будут судить бывшего генерального директора ОАО «МРСК Урала». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в размере 409 млн рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга утвердила прокуратура Москвы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии московской прокуратуры, в декабре 2013 года глава компании Валерий Родин представил в ФНС уточнённые декларации по налогу на прибыль за 2011 и 2012 годы. Документы содержали заведомо ложные сведения о включении в состав затрат, связанных с текущей финансовой деятельностью, внереализационных расходов, якобы направленных на выполнение задания по мобилизационной подготовке. В итоге организация уклонилась от уплаты налога на прибыль за оба года на общую сумму более 409 млн рублей.

На Валерия Родина было заведено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений"). Рассмотрением дела займётся Мещанский районный суд столицы.

Как писала ранее «Областная газета», Валерий Родин возглавил ОАО «МРСК Урала» в 2009 году. В марте 2013 года срок его трудового договора продлили ещё на три года, однако в апреле 2014 года он заявил об уходе в отставку. Это стало поводом для активного обсуждения среди специалистов, связанных с энергетикой. В Сети появились реплики о том, что «отрасль теряет последнего профессионала».

Добавим, что Валерию Родину присвоены звания «Почётный гражданин Екатеринбурга», «Почётный гражданин Серова», «Ветеран энергетики», «Почётный энергетик», он имеет нагрудный знак «80 лет плана ГОЭЛРО».