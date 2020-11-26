Владимир Путин поручил усовершенствовать нормативное регулирование дистанционной работы

Владимир Путин утвердил список поручений по итогам встречи с членами правления РСПП. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Среди прочего, глава государства дал задание рассмотреть вопросы, касающиеся повышения уровня занятости населения и усовершенствовать нормативное регулирование дистанционной работы.

Перечень поручений российского лидера опубликован на сайте Кремля. В частности, Правительству РФ поручено проработать частичное возмещение за счёт средств федерального бюджета расходов работодателей на подготовку и дополнительное профессиональное образование новых сотрудников, принятых на работу по направлению службы занятости. Также предусмотрено установить временные льготы по уплате страховых взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование таких работников.

«Обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения её излишнего нормативного регулирования», - говорится в тексте поручений.

Также глава государства поручил Правительству РФ рассмотреть предложение Российского союза промышленников и предпринимателей о создании института корпоративных арбитражных управляющих или управляющих компаний при доработке законопроекта о банкротстве. Доклад главе государства должен быть предоставлен до 15 декабря 2020 года.

Кроме того, Президент России поручил обеспечить участие представителей Союза промышленников и предпринимателей в деятельности Координационного совета при Правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Ответственным за это назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2020 года.

Встреча Владимира Путина с членами правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» состоялась 21 октября в режиме видеоконференции.