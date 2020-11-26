Эльвира Набиуллина: экономика РФ вернётся к докризисному уровню через полтора года

Эльвира Набиуллина напомнила, что решения по денежно-кредитной политике действуют на экономику с лагом, поэтому проявят себя лишь в следующем году. Фото: Павел Ворожцов

В среду в Госдуме обсудили доклад Центробанка России об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2021–2023 годы. «Облгазета» выбрала наиболее любопытные тезисы из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Про кризис и денежно-кредитную политику. Докризисного уровня экономика достигнет в середине 2022 года. Восстановлению потребительского и инвестиционного спроса будут способствовать принятые антикризисные меры правительства и Центрального банка, мягкая денежно-кредитная политика. По прогнозу, мягкой она останется и в 2021 году, но, возможно, если дезинфляционное влияние пандемии сохранится или усилится, эта политика будет оставаться мягкой дольше, чем мы сейчас предполагаем.

Про льготную ипотеку. Уже виден рост цен на жилье на первичном рынке – он опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования «пузырей» и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья.

Про создание на базе банков экосистем. Мы близки к тому моменту, когда на рынке появятся игроки, способные обслуживать вообще все потребности человека: от банковского счёта и страховки до стриминговых сервисов, телемедицины и доставки продуктов. Пандемия ускорила диджитализацию и бурный рост этих экосистем. Они возникают на базе финансовых игроков – банков, а те, которые изначально имеют нефинансовую природу, стремятся предоставлять финансовые сервисы. И здесь возникают вопросы для людей – для потребителей (которые уже не знают, в банк они обратились или в супермаркет, и кто гарантирует сохранность их средств) и для инвесторов.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».