Госдума РФ утвердила закон о федеральном бюджете на три года

В ходе рассмотрения законопроекта Госдума уделяла особое внимание мерам поддержки регионов. Фото: сайт Госдумы РФ.

Депутаты нижней палаты парламента РФ приняли в третьем чтении главный финансовый документ страны - закон о федеральном бюджете на 2021 – 2023 годы. В ходе рассмотрения законопроекта Госдума уделяла особое внимание мерам поддержки регионов.

Как сообщается на сайте Госдумы, к заключительному чтению депутаты подготовили расширенный проект постановления, в котором детально сформулированы задачи исполнения бюджета. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что пандемия коронавируса привела к экономическому кризису не только в России, но и во всём мире.

"Президент все сделал для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства, не за счет людей. Увеличены расходы на здравоохранение и преодоление пандемии. Да, это те деньги, которые могли пойти в другие отрасли, но сегодня нужно думать о людях, спасать их", – подчеркнул он.

Согласно документу, в 2021 году расходы составят 21,52 трлн рублей, а доходы — 18,8 трлн рублей. В связи с этим дефицит бюджета составит 2,75 трлн рублей. По прогнозам, объём ВВП в следующем году составит 115,53 трлн рублей.

В 2022 году расходы государства останутся почти на том же уровне, что и годом ранее (21,88 трлн рублей), но доходы увеличатся почти на 2 трлн рублей (20,6 трлн рублей) - дефицит бюджета составит 1,25 трлн рублей. В связи с этим прогнозный объём ВВП увеличится по сравнению с предыдущим годом почти на 9 трлн и достигнет 124,22 трлн рублей.

Все основные показатели бюджета в 2023 году увеличатся по сравнению с 2022 годом: доходы составят 22,3 трлн рублей, расходы — 23,67 трлн рублей (дефицит 1,41 трлн), а прогнозный объём ВВП — 132,82 трлн рублей.

Траты на следующий год распределены следующим образом:

ЖКХ — 322,5 млрд рублей;

Образование — 1,08 трлн рублей;

Здравоохранение — 1,12 трлн рублей;

Социальная политика — 5,6 трлн рублей;

Финансовое обеспечение развития пенсионной системы — 3,5 трлн рублей;

Реализация федеральных целевых программ — 251,7 млрд рублей.

"К бюджету поступило 876 поправок от депутатов, сенаторов и Правительства. Из них принято 669, все они — результат работы над проектом закона в комитетах, фракциях, нашей совместной работы с Правительством", – заявил председатель Госдумы.

Напомним, депутаты нижней палаты парламента рассматривали проект федерального бюджета на 2021 – 2023 годы с конца октября.

Добавим, что в Свердловской области сейчас также идёт рассмотрение проекта регионального бюджета.