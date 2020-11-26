Заморозка накопительной части пенсии продлена до 2023 года

Заморозка накопительной части пенсии продлена до 2023 года. Фото: Алексей Кунилов.

Госдума РФ утвердила в третьем чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии. Меру продлили ещё на год — до конца 2023 года.

Соответствующий документ был внесён Правительством РФ в Госдуму 30 сентября. Напомним, ранее в кабмине поясняли, что принятие закона не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных граждан.

"Законопроект устанавливает в 2023 году аналогичный 2014-2022 годам подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование", - сказано в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте электронной базы данных Госдумы.

Начиная с 2014 года отчисления в накопительную часть, составляющие 6% от зарплаты, направляются на выплаты нынешним пенсионерам. По действующему законодательству, заморозка накопительной части пенсий действует до 31 декабря 2022 года.

Добавим, что сегодня Госдума РФ также приняла в окончательном чтении закон о федеральном бюджете страны на 2021-2023 годы.