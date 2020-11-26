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Экономика
26 ноября 2020, 16:38

Депутаты Госдумы утвердили индексацию пенсий и маткапитала до 2023 года

Расчёт пенсий и маткапитала

Депутаты Госдумы утвердили индексацию пенсий и маткапитала до 2023 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Государственная дума РФ приняла в заключительном третьем чтении законы о бюджетах внебюджетных фондов на 2021-2023 годы. Документы предусматривают увеличение пенсий и материнского капитала на этот же срок.

Согласно информации на сайте нижней палаты парламента, в 2021 году рост пенсий для неработающих граждан составит 6,3%, в 2022 году - 5,9%, а в 2023 году - 5,6%. Отмечается, что индексация будет выше уровня инфляции. К концу 2023 года средний размер таких пенсий составит 19 300 рублей, что в 1,8 раза больше прожиточного минимума пенсионера.

Кроме того, законом предусмотрена индексация материнского капитала. В 2021 году на выплату маткапитала будет выделено 443,35 млрд рублей, в 2022 году - 480,34 млрд рублей, а в 2023 году - 580,02 млрд рублей.

На финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в следующем году будет потрачено 2,3 млрд рублей, в 2022 году - 2,4 млрд рублей, а в 2023 году - 2,5 млрд рублей. В бюджете Фонда социального страхования предусмотрены средства на санаторно-курортное лечение льготников и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, на выплату пособий при рождении ребёнка и по уходу за ребёнком до полутора лет, а также больничных.

Областная газета Свердловской области

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