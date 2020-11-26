В ФНС опровергли информацию о росте налога на автомобили дешевле 3 млн рублей

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В связи с публикацией в ряде средств массовой информации сообщений о повышении налога для владельцев легковых автомобилей стоимостью менее 3 млн рублей, пресс-служба УФНС России по Свердловской области распространила пресс-релиз, в котором разъясняется порядок налогообложения автотранспортных средств.

Авторы документа напоминают, что согласно Налоговому кодексу РФ сумма транспортного налога исчисляется как произведение налоговой базы (мощность двигателя в лошадиных силах) и налоговой ставки, устанавливаемой законом субъекта Федерации. При этом на легковые автомобили средней стоимостью от 3 млн рублей и выше налог исчисляется с учётом повышающего коэффициента:

1,1 — для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более трёх лет;

2 — для автомобилей средней стоимостью от 5 до 10 млн рублей, с года выпуска которых не прошло более пяти лет;

3 — для автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также для автомобилей средней стоимостью более 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

При исчисления налога ФНС использует Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, который ежегодно формируется Министерством промышленности и торговли РФ и не позднее 1 марта очередного налогового периода размещается на официальном сайте этого ведомства.

Именно включение соответствующей марки (модели, версии) автомобиля в Перечень Минпромторга РФ является основанием для исчисления налога с учётом повышающего коэффициента на данный налоговый период.

Значение же стоимости автомобиля, определённой по договорённости сторон (в том числе между автосалоном, автодилером и покупателем – физическим лицом) для совершения сделок, купли-продажи, залога и т. д., при расчёте налога не применяется.

УФНС напоминает также, что правила расчёта налога в отношении автомобилей, включённых в Перечень Минпромторга России, применяются с 2014 года и с того времени не пересматривались, а распространяемая отдельными СМИ информация о повышении ФНС налога на автомобили дешевле 3 млн рублей недостоверна.