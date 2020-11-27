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Экономика
27 ноября 2020, 15:29

Доходы бюджета Свердловской области на 2021 год увеличат на 16,6 миллиарда

бюджет Свердловской области

Доходную часть областного бюджета решено увеличить на 16,6 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области завершились согласительные процедуры по подготовке областного бюджета на следующий год. Доходную часть решено увеличить на 16,6 млрд рублей.

Это будет сделано за счёт федеральных средств и перераспределения внутри государственных программ Свердловской области. Дополнительные средства направят, в частности, на здравоохранение, сельское хозяйство, газификацию территорий и строительство очистных сооружений. Часть денег отложат на борьбу с последствиями пандемии, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«Мы провели очень серьёзную работу и постарались учесть все вопросы, которые предстоит решить нашему региону в 2021 году», – сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

По словам заместителя губернатора — министра финансов региона Галины Кулаченко, доходы областной казны составят 278,2 млрд рублей, расходы — 318,8 млрд рублей.

Напомним, 17 ноября депутаты свердловского Заксобрания приняли проект бюджета в первом чтении. После завершения согласительных процедур основной финансовый документ подготовлен ко второму и третьему чтениям. Утверждение бюджета запланировано на 8 декабря.

Областная газета Свердловской области

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