Проект бюджета Свердловской области готов ко второму и третьему чтениям

Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области вовсю идёт бюджетный процесс. В Законодательном собрании Свердловской области на этой неделе работала временная согласительная комиссия, которая завершила балансировку проекта регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Вчера состоялось её заключительное заседание, на котором были пересмотрены основные бюджетные показатели.

Как сообщает региональный минфин, по итогам согласительных процедур было принято решение увеличить на 16,6 млрд рублей доходную часть бюджета. Это стало возможным благодаря поддержке федерального бюджета, также были перераспределены средства внутри областных госпрограмм. Таким образом, доходы областного бюджета в 2021 году составят 278,2 млрд рублей, расходы – 318,8 млрд рублей.

На первом заседании согласительной комиссии народные избранники и представители областной власти обсудили предварительные итоги социально-экономического развития нашего региона за этот год, а также заслушали прогноз на следующий. В 2020 году сумма налоговых и неналоговых доходов областного бюджета снизилась относительно аналогичного периода прошлого года на 8,7 млрд рублей. При этом расходы бюджета существенно возросли. Только на социальную сферу по итогам девяти месяцев было направлено 152,1 млрд рублей, что на 28,2 млрд выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Куда направят деньги в 2021 году? Объём дорожного фонда Свердловской области (ремонт и содержание дорог) – 19,6 млрд рублей.

Развитие системы первичной медико-санитарной помощи, формирование здорового образа жизни – 30,7 млрд рублей.

Мероприятия по охране здоровья матери и ребёнка – 14 млрд рублей.

На развитие агропромышленного комплекса и поддержку сельских территорий – 3,3 млрд рублей.

Для анализа проекта бюджета в составе согласительной комиссии было создано семь рабочих групп. Сразу несколько из них, отвечающих за вопросы здравоохранения, соцполитики, образования, молодёжной политики и культуры, предложили в случае появления дополнительных доходов увеличить объём средств на мероприятия по предупреждению эпидемий и ликвидацию их последствий. К слову, в ходе итогового заседания согласительной комиссии было решено зарезервировать на мероприятия по противодействию новой коронавирусной инфекции в целом на 620 млн рублей больше, чем предполагалось изначально.

Как сообщила председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина, работа над проектом областного бюджета будет продолжена. – На будущей неделе комитеты Законодательного собрания рассмотрят главный финансовый документ региона в рамках его подготовки к принятию во втором и третьем чтениях, – приводит слова Людмилы Валентиновны пресс-служба ЗССО.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».