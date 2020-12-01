В Свердловской области стало меньше безработных, но число трудоустроенных почти не изменилось

В III квартале 2020 года в Свердловской области зарегистрировали 131,1 тыс. безработных граждан. Фото: Галина Соловьёва.

В III квартале 2020 года в Свердловской области зарегистрировали 131,1 тыс. безработных граждан. Это на 13,2 тыс. меньше, чем во II квартале.

Однако радоваться здесь особенно нечему, так как число трудоустроенных граждан осталось примерно тем же, что и во II квартале — 1 млн 978,5 тыс. человек. В то же время численность рабочей силы сократилась на 13,1 тыс. до 2 млн 109,6 тыс.

Уровень безработицы в регионе снизился с 6,8 до 6,2%, следует из данных Свердловскстата.

Добавим, год назад на Среднем Урале уровень безработицы составлял 4,1%, число безработных граждан было в 1,5 раза меньше — 86,8 тыс. человек.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что к концу текущего года уровень безработицы в регионе должен снизиться до 6%, а к концу следующего — до 2%.