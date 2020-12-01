Владимир Путин заявил о падении спроса на нефть к 2025 году

По словам Президента, комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске будет производить по 2 млн тонн продукции в год. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин прибыл в Тюменскую область, чтобы посетить крупнейший нефтехимический комплекс России "ЗапСибНефтехим" в Тобольске и встретиться с губернатором региона Александром Моором. Также глава государства провёл совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

В ходе совещания российский лидер напомнил, что Западно-Сибирский нефтехимический комбинат был построен за 52 месяца и сейчас он является одним из крупнейших предприятий России. По словам Президента, комплекс будет производить по 2 млн тонн продукции в год.

"Новый комплекс будет играть существенную роль в замещении импорта полиэтиленов и полипропиленов, позволит повысить глубину переработки сырья, более рачительно использовать ресурсы, прежде всего попутный нефтяной газ — а как известно, снижение доли сжигаемого попутного нефтяного газа входит в число ключевых пунктов экологической и климатической повестки в нашей стране", - передаёт слова Владимира Путин пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что нефтегазохимия в России демонстрирует уверенные результаты, однако зависимость от импорта всё ещё сохраняется. По словам Президента, отечественные производители такой продукции способны не только обеспечить нужды страны, но и занять весомые позиции на мировом рынке.

Владимир Путин указал на перспективность развития данного направления, так как в ближайшие годы спрос на нефть будет падать.

"Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса где-то под 4%, а за ближайшие пять лет спрос на нефть укладывается только в 1%, а потом будет вообще снижение до 0,1", - уточнил глава государства.

Напомним, в октябре экс-министр энергетики России Александр Новак в рамках Мировой энергетической недели (World Energy Week) поделился мнением по поводу роли нефти и газа в мировом энергобалансе будущего. Тогда он говорил, что эти виды топлива будут востребованы вплоть до 2050 года.