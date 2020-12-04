Страны ОПЕК+ договорились об объёмах роста добычи нефти в начале 2021 года

На фоне сообщений о сделке ОПЕК+ курс рубля обновил трёхмесячный максимум по отношению к доллару. Фото: Павел Ворожцов.

Страны-участники ОПЕК+ скорректировали объёмы роста добычи нефти на начало 2021 года. Их решено снизить с 2 млн баррелей в сутки до 500 тыс. баррелей в сутки.

С января 2021 года страны увеличат свою добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее ограничение добычи в январе следующего года составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня, вместо действующих 7,7 млн баррелей в сутки. Россия сможет нарастить добычу в январе на 125 тыс. баррелей в сутки.

Необходимость корректировки объёмов добычи будет ежемесячно обсуждаться на встречах стран - участниц соглашения, сообщает пресс-служба Правительства России.

Как пишет ТАСС, участники ОПЕК+ сделали выбор в пользу сценария, который предложила Россия. Саудовская Аравия утверждала, что действующий уровень ограничений в 7,7 млн баррелей в сутки должен быть продлён до конца марта 2021 года, позиция ОАЭ заключалась в том, что сокращение добычи нефти должно быть уменьшено до 5,8 млн баррелей в сутки. Вариант, предложенный Россией, оказался компромиссным.

Как сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак, принятое решение позволит осуществлять более плавную балансировку нефтяного рынка.

Добавим, на фоне сообщений о сделке ОПЕК+ цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше 49 долларов за баррель, а курс рубля обновил трёхмесячный максимум по отношению к доллару, передаёт РИА "Новости". По данным Мосбиржи, курс американской валюты в четверг снижался до 74,29 рубля.