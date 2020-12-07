Годовая инфляция в России ускорилась до 4,42%

Овощи и фрукты за год подорожали на 12,39%. Фото: Алексей Кунилов.

В ноябре годовая инфляция в России достигла 4,42%. Больше всего за год подорожали продукты.

По сравнению с ноябрём прошлого года цены на них выросли на 5,76%. Продолжила расти стоимость сахара-песка: за год он подорожал на 65,17%. Также заметно дороже стали подсолнечное масло (+23,84%), крупа и бобовые (+20,91%), овощи и фрукты (+12,39%), макаронные изделия (+10,82%), сообщает Росстат.

Непродовольственные товары выросли в цене на 4,51%. Медикаменты стали дороже на 9,76%, табачные изделия — на 8,4%, моющие и чистящие средства — на 6,17%.

Стоимость услуг в стране выросла на 2,52%. Подорожание коснулось, в частности, медицинских услуг (+4,33%), услуг связи (+3,53%) и ЖКУ (+3,47%).

Добавим, в месячном выражении инфляция в ноябре составила 0,71%. Продовольственные товары за месяц подорожали на 1,34%, непродовольственные — на 0,58%, услуги — на 0,05%.

Напомним, в октября годовая инфляция составила 3,99%.