Гордума Екатеринбурга приняла в первом чтении проект городского бюджета на 2021 год. Фото: Павел Ворожцов.

Екатеринбургская городская дума утвердила в первом чтении проект бюджета города на 2021-2023 годы. Основной акцент в документе делается на повышение эффективности расходования средств в период пандемии и сбалансированность поступлений.

В 2021 году объём доходов составит 47 млрд 166 млн рублей, в 2022 году – 44 млрд 746 млн, а в 2023 году – 41 млрд 342 млн. Расходы в проекте бюджета на следующий год запланированы в размере 48 млрд 821 млн, в 2022 году – 46 млрд 369 млн, в 2023 году – 42 млрд 794 млн.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, все инвестиции пойдут на оплату труда работников бюджетного сектора, развитие образовательных организаций, содержание муниципальных учреждений, ремонт дорог и подготовку к Универсиаде 2023 года.

"Ситуация в текущем году очень непростая. Где-то мы вынуждены сокращать расходы, но при этом сохраняя развитие социальной сферы, которая, безусловно, является приоритетной. С депутатами мы находимся в диалоге. Необходимо любой ценой сохранить тот инвестиционный уровень, который уже есть, и мы будем это делать", - заявил глава уральской столицы Александр Высокинский.

Кстати, сегодня депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли сразу во втором и третьем чтениях проект бюджета региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

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