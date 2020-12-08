«Главным доходным источником в первой половине 2021 года будет федеральная помощь»

Дефицит бюджета в 2021 году составит 40,6 млрд рублей. Для сравнения: в бюджете 2020 года дефицит планировался в куда более скромном объёме – 29,4 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

Законодательное собрание Свердловской области во втором и третьем окончательном чтениях приняло бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. По прогнозам, доходы области в 2021 году должны составить 278,2 млрд рублей, а расходы – 318,8 млрд рублей.

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина пояснила, что процесс формирования бюджета в этом году был сложный и продолжительный. По её словам, главными приоритетами, которыми руководствовались депутаты, стали выполнение социальных обязательств и обеспечение стабильного развития экономики региона.

– Мы уже не один год в ходе работы над бюджетом важные и системные вопросы решаем совместно с исполнительными органами государственной власти, – отметила Людмила Валентиновна. – Бюджет Свердловской области останется социально ориентированным, будут профинансированы все программы и мероприятия, необходимые для стабильного развития нашего региона.

Например, на социальную политику в следующем году будет выделено 88,3 млрд рублей, на образование – 80,4 млрд рублей, на здравоохранение – 29 млрд, на дорожный фонд – 21 млрд рублей. Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования запланирован в объёме 64 млрд рублей.

Отметим, что ко второму чтению доходная часть бюджета была увеличена на 19,1 млрд рублей: 16,6 млрд регион получит из федерального бюджета, 2,5 млрд рублей выделит «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Эти деньги будут направлены на здравоохранение, образование, строительство и другие социально важные направления.

– Экономика Свердловской области находится в очень сложном положении. Серьёзно влияют мировая рецессия и пандемия, продолжающаяся на территории России. На заседании рабочей группы по доходам мы говорили, что главным доходным источником в первой половине 2021 года будет, конечно, федеральная помощь. Это будет стабилизирующим моментом для Свердловской области, – отметил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам регионального Заксобрания Владимир Терешков во время своего выступления. – Также мы делали акцент, что нам дополнительно нужно разработать меры по активизации экономики Свердловской области. По поиску новых реперных точек, от которых сможет подниматься бизнес. Эти условия необходимо будет создавать.

Кстати После своего выступления замгубернатора – министр финансов Галина Кулаченко поблагодарила депутатов за работу не только над нынешним бюджетом, но и за сотрудничество при подготовке бюджетов прошлых лет. Эти слова рядом интернет-СМИ были истолкованы как прощание Галины Максимовны перед уходом в отставку. Однако в минфине эту информацию не подтвердили. «Мы работаем в штатном режиме», – сообщили «Облгазете». .

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