Президент России подписал закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы

В 2021 году доходная часть бюджета составит 18,765 трлн рублей, расходная - 21,520 трлн, дефицит - 2,755 трлн рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Документ предусматривает рост доходов и сохранение дефицита на весь трёхлетний период.

Так, согласно прогнозу, в 2021 году доходная часть бюджета составит 18,765 трлн рублей, расходная - 21,520 трлн, дефицит - 2,755 трлн рублей.

В 2022 году доходы увеличатся до 20,637 трлн, расходы - до 21,885 трлн, а дефицит сократится почти вдвое - до 1,247 трлн. В 2023 году доходы вырастут до 22,263 трлн, расходы - до 23,671 трлн, дефицит составит 1,409 трлн, следует из текста закона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Как писала ранее "Областная газета", в следующем году на ЖКХ направят 322,5 млрд рублей, на образование — 1,08 трлн, на здравоохранение — 1,12 трлн, на социальную политику — 5,6 трлн, на финансовое обеспечение развития пенсионной системы — 3,5 трлн, на реализацию федеральных целевых программ — 251,7 млрд. На финансовое обеспечение Общенационального плана по восстановлению экономики в 2021 году выделят 638,9 млрд.

Основные характеристики бюджета определялись исходя из прогнозируемого объёма ВВП в 115,533 трлн рублей в 2021 году, 124,223 трлн в 2022 году и 132,822 трлн в 2023 году, инфляции не выше 3,7% в 2021 году и не выше 4% в два последующих года.

Напомним, накануне Законодательное собрание Свердловской области приняло бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.