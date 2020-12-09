Владимир Путин поручил остановить рост цен на продукты

Глава государства заявил, что увеличение стоимости продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором, в частности, обсуждались вопросы ценообразования на продукты. Глава государства заявил, что увеличение стоимости продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под ситуацию на мировом рынке, и поручил остановить рост цен.

Владимир Путин подчеркнул, что рост цен никак не связан с пандемией коронавируса.

"Внутреннего производства достаточно, для того чтобы покрыть потребности населения России в сахарном песке. Но почему цены-то выросли на 1,5%? Слава богу, здесь, как мне докладывают, происходит определённая стабилизация. А подсолнечное масло – 23,8%, и продолжает расти; мука – 12,9% выросла, макаронные изделия – 10,5%; хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3% – это-то почему?", – передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

В связи с этим глава государства сделал вывод, что рост цен вызван динамикой цен на мировом рынке и попыткой подогнать стоимость товаров в стране под мировую конъюнктуру. Он подчеркнул, что в разгар пандемии власти приняли "целый набор мер" для поддержки бизнеса и экономики в целом, которые позволяют сдерживать рост цен.

Президент России потребовал остановить рост цен на продукты и не допустить ситуации "как в Советском Союзе".

"Помните, как тогда говорили? "В Советском Союзе есть всё, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке", - пояснил Владимир Путин.