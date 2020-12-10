Россияне смогут оформлять пенсию в банках

Правительство РФ позволит оформлять пенсию в банках.Фото: Алексей Кунилов.

Кабмин РФ подготовил законопроект, позволяющий оформлять пенсию и узнавать о начисленных льготах и налогах через банки. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, проект закона уже принят Госдумой в первом чтении.

Глава правительства отметил, что для получения полного комплекта документов можно будет обратиться в ближайший МФЦ или банк.

"Оформить пенсию, узнать о начисленных налогах или льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках", - передаёт слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Он подчеркнул, что при получении соответствующих услуг в банке особе внимание будет уделяться защите персональных данных. Все предоставленные коммерческим и некоммерческим организациям сведения о гражданине будут использоваться только при оказании конкретной услуги и только при согласии клиента.

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