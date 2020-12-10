Михаил Мишустин поручил решить проблему роста цен на продукты с крупными торговыми сетями

Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по дополнительным мерам, которые необходимы для стабилизации ситуации по основным товарным позициям. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам и министерствам проанализировать ситуацию с ростом цен на продукты и проработать вопрос с крупнейшими торговыми сетями. В Кремле надеются на оперативное разрешение проблемы.

Председатель кабмина напомнил, что в среду, 9 декабря, на совещании по экономическим вопросам Президент РФ Владимир Путин поднял тему роста цен в магазинах. Он выразил мнение, что увеличение стоимости продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под ситуацию на мировом рынке, и поручил решить проблему.

"Министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли поручаю проконтролировать ситуацию с ценами на продукты в рознице, о которых говорил Президент. И проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства.

Он также поручил подготовить предложения по дополнительным мерам, которые необходимы для стабилизации ситуации по основным товарным позициям. В свою очередь Федеральная налоговая служба (ФНС) должна организовать еженедельный мониторинг стоимости продуктов и докладывать премьер-министру. Контроль за исполнением поручений председателя Правительства возложен на вице-премьера Дмитрия Григоренко.

"Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотёк", - обратился Михаил Мишустин к участникам заседания Правительства.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на оперативное урегулирование ситуации с повышением цен. Он заявил, что сдерживание роста стоимости на продукты кабмин будет проводить рыночными инструментами.

"Регулирование - только рыночными методами. Делать это будет Правительство, конечно. Рынку задаются правила, и в каждой стране это делает только правительство", - уточнил журналистам ТАСС Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь добавил, что информацию о повышении цен на продукты Президент узнал после поступления обращений граждан.

"Эту информацию он [Президент - прим. "Облгазеты"] имеет от первоисточника, от граждан, потому что с прошлого воскресенья начали поступать обращения граждан для "Прямой линии", и там много говорят про цены, много описывают ситуаций, приводя конкретные примеры в конкретных регионах", - заявил глава пресс-службы Кремля.

Добавим, что приём обращений для 16-й Большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина стартовал 7 декабря. Помимо общения с прессой, Владимир Путин ответит на вопросы граждан, которые они смогут отправить через мобильное приложение или на специальный сайт.