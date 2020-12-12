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Экономика
12 декабря 2020, 16:03

Утверждён состав межведомственной рабочей группы по мониторингу цен на продукты

Рост цен на продукты

Принять меры по ситуации с ценами на продовольственном рынке поручил Президент России Владимир Путин. Фото: Алексей Кунилов

В России утвердили состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, в состав рабочей группы вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

Также в состав рабочей группы вошли руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Росстата Павел Малков.

Кроме того, в состав рабочей группы включены  помощник председателя Правительства Игорь Артемьев, заместитель руководителя аппарата Правительства Алексей Уваров и директор департамента экономического развития и финансов Правительства Василий Толоко.

Напомним, ранее 9 декабря Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались вопросы ценообразования на продукты. Глава государства заявил, что увеличение стоимости продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под ситуацию на мировом рынке, и поручил остановить рост цен. Российский лидер также подчеркнул, что рост цен никак не связан с пандемией коронавируса.

На следующий день, 10 декабря, Михаил Мишустин взял этот вопрос под личный контроль. Премьер-министр поручил профильным ведомствам и министерствам проанализировать ситуацию с ростом цен на продукты и проработать вопрос с крупнейшими торговыми сетями. 

Областная газета Свердловской области

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