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Экономика
14 декабря 2020, 13:33

Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года

Правительство России продлило действие продовольственное эмбарго до 31 декабря 2021 года.

Правительство России продлило действие продовольственное эмбарго до 31 декабря 2021 года. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России продлило действие продовольственное эмбарго до 31 декабря 2021 года. В список стран, на которые распространяются специальные экономические меры, включили Великобританию и Северную Ирландию.

Соответствующее постановление Правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ. Согласно документу, вместе с эмбарго продлевается обязанность по уничтожению ввозимой вопреки запретам санкционной продукции.

21 ноября указ о продлении ответных санкций до 31 декабря 2021 года подписал Президент России Владимир Путин.

Отдельные экономические ограничения начали действовать с 6 августа 2014 года. Данные меры введены в ответ на ограничительные меры, наложенные в отношении России западными странами, после того, как Крым вошел в состав РФ. Через год вступил в силу указ, который предусматривает уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, попадающих под санкции.

Контрсанкции продлеваются российскими властями ежегодно. Указ о продлении ответных мер до 31 декабря 2020 был подписан в июне 2019 года.

Областная газета Свердловской области

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