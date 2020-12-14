Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года

Правительство России продлило действие продовольственное эмбарго до 31 декабря 2021 года. Фото: Павел Ворожцов

Правительство России продлило действие продовольственное эмбарго до 31 декабря 2021 года. В список стран, на которые распространяются специальные экономические меры, включили Великобританию и Северную Ирландию.

Соответствующее постановление Правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ. Согласно документу, вместе с эмбарго продлевается обязанность по уничтожению ввозимой вопреки запретам санкционной продукции.

21 ноября указ о продлении ответных санкций до 31 декабря 2021 года подписал Президент России Владимир Путин.

Отдельные экономические ограничения начали действовать с 6 августа 2014 года. Данные меры введены в ответ на ограничительные меры, наложенные в отношении России западными странами, после того, как Крым вошел в состав РФ. Через год вступил в силу указ, который предусматривает уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, попадающих под санкции.

Контрсанкции продлеваются российскими властями ежегодно. Указ о продлении ответных мер до 31 декабря 2020 был подписан в июне 2019 года.