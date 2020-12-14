Объявлен конкурс на концессию по мусоросортировочному заводу под Екатеринбургом

Объявлено о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении мусоросортировочного комплекса под Екатеринбургом. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловское минЖКХ объявило о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении мусоросортировочного комплекса под Екатеринбургом. Приём заявок стартует 21 декабря.

Сообщение о проведении конкурса опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Согласно документу, концессионное соглашение будет заключено в отношении объекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, состоящего из мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 700 тыс. тонн в год, участка компостирования органических отходов и отсева ТКО, участка по подготовке альтернативного топлива, мусорного полигона мощностью не менее 660 тыс. тонн в год (первой очереди), необходимых оборудования и спецтехники.

Полномочия концендента будет осуществлять министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области. Соглашение будет заключено на 30 лет. Одним из требований, предъявляемых к концессионеру, является наличие опыта создания и эксплуатации объектов по обращению с ТКО, в том числе в рамках концессионных проектов.

Отмечается, что право собственности на объект будет принадлежать Свердловской области. Размер платы концендента составит 19 млрд 239 млн рублей.

Подача заявок на участие в конкурсе пройдёт с 21 декабря 2020 года по 8 февраля 2021 года. Затем, в период с 9 марта по 4 июня участники смогут предоставить конкурсные предложения. Конкурсная комиссия располагается в Екатеринбурге, на пл. Октябрьская, д. 1, каб. 715.

Победителем конкурса признают участника, который наберёт больше всех баллов. Критерии оценки прописаны в документе, они, в частности, учитывают применяемые технологии мусоросортировки. Соглашение будет подписано в течение 60 дней с момента опубликования результатов конкурса.

Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что данное концессионное соглашение планируют заключить в 2021 году. Точное место расположения завода до сих пор не известно.