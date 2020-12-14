Названы меры по урегулированию цен на продукты в России

Кабмин рассмотрит предложение о предоставлении субсидий мукомолам на возмещение части затрат при покупке пшеницы и хлебопёкам на возмещение затрат при покупке муки. Фото: Алексей Кунилов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провёл оперативное совещание с вице-премьерами, в рамках которого обсуждались меры по урегулированию роста цен на сахар, хлеб, хлебобулочные изделия и подсолнечное масло. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников озвучил предложения для решения этой проблемы.

По его словам, соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями будут приняты до конца текущей недели. Они подразумевают снижение цен на данные товары при их поставке в розничные сети, а также ограничение розничной цены в магазинах. Договорённости будут действовать до конца марта 2021 года.

"По сахару. Производители смогут получать льготные кредиты по ставке от 1 до 5% на закупку сахарной свёклы для переработки. <...> По подсолнечному маслу. Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке на семена подсолнечника уже введена запретительная вывозная таможенная пошлина – 30%, но не менее 165 евро за тонну. Мера будет действовать с 9 января по 30 июня 2021 года", - передаёт слова Максима Решетникова пресс-служба кабмина.

Глава Минэкономразвития РФ сказал, что в Правительство внесены законопроекты с предложениями:

установить с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн тонн;

ввести на такой же срок вывозную таможенную пошлину в размере 25 евро внутри квоты и 50% - сверх квоты, но не менее 100 евро;

предоставить субсидии мукомолам на возмещение части затрат при покупке пшеницы и хлебопёкам на возмещение затрат при покупке муки;

Максим Решетников напомнил, что сегодня действует постановление Правительства №530 2008 года, которое в экстренных случаях позволяет устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких регионов на срок до 90 дней. Планка колебания цен установлена в 30%. Глава Минэкономразвития РФ предложил снизить эту планку.

"Предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать Правительству право устанавливать эту планку. И параллельно с этим, как только такое право будет работать, установить планку колебаний в размере 10% за месяц без учёта сезонных колебаний цен", - сказал он.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев уточнил, какие целевые показатели смогут обеспечить озвученные меры. Стоимость килограмма сахара для поставки в розницу составит 36 рублей с НДС, а цена для розничной торговли - 46 рублей. Стоимость литра подсолнечного масла для поставки в торговые сети с учётом НДС должна снизиться до 95 рублей, а розничная цена - до 110 рублей. Цена за тонну продовольственной пшеницы в центральной части России с учётом НДС до конца 2020 года снизится до 14 тыс. рублей, а к концу февраля 2021 года - до 13 тыс. рублей.

Напомним, 9 декабря Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались вопросы ценообразования на продукты. Глава государства заявил, что увеличение стоимости продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под ситуацию на мировом рынке, и поручил остановить рост цен.

На следующий день, 10 декабря, Михаил Мишустин взял этот вопрос под личный контроль. Премьер-министр поручил профильным ведомствам и министерствам проанализировать ситуацию с ростом цен на продукты и проработать вопрос с крупнейшими торговыми сетями.

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