Расходы региона на 2021 год превысят доходы на 14 процентов. Фото: Галина Соловьёва

Бюджет Свердловской области, принятый на прошлой неделе, подвергся определённой критике в связи с достаточно высоким дефицитом. Напомним, расходы региона на 2021 год превысят доходы на 40,6 млрд рублей, или на 14 процентов. В редакцию «Облгазеты» также поступило несколько звонков обеспокоенных читателей, которые интересовались, насколько ситуация с бюджетом критична. Но, как оказалось, дефицит бюджета вырос в большинстве крупных российских регионов.

Мы собрали данные о планируемых на 2021 год доходах и расходах в десятке субъектов РФ по численности населения, а также в регионах УрФО. Несмотря на то, что ещё годом ранее можно было найти регионы России с бездефицитным бюджетом (например, доходы были равны расходам в исходной версии закона о бюджете на 2020 год в Нижегородской области), сейчас таковых нет. Сейчас одни из самых высоких показателей дефицита бюджета можно наблюдать в Краснодарском крае (37,5 процента), ЯНАО (28,9 процента), Тюменской области (21,7 процента), Москве (19 процентов).

Как пояснил «Облгазете» доктор экономических наук Максим Марамыгин, считается, что дефицит регионального бюджета не должен превышать 15 процентов собственных доходов.

– Бюджет Свердловской области ожидаемо напряжённый. Возможности по получению доходов в связи с экономической ситуацией ограничены. Например, уже сейчас мы видим, что более чем на 20 процентов просели доходы на прибыль юридических лиц – одного из основных источников поступления средств в областную казну. Тем не менее в условный лимит «не более 15 процентов» наш регион укладывается, – говорит Максим Марамыгин. – Расходы бюджета принято делить на текущие (зарплаты бюджетников, оплата ЖКХ, текущие ремонты) – на них приходится большинство трат, и капитальные, или инвестиционные – здесь речь о строительстве новых объектов. Дефицит считается опасным, если касается именно текущих расходов – в бюджете Свердловской области на 2021 год дефицит касается исключительно инвестиционной части. Поэтому на текущей жизни граждан он никак не скажется.

Максим Марамыгин также отметил, что одной из причин дефицита бюджета региона также стала подготовка к запланированной на 2023 год Универсиаде. Это связано с тем, что определённое количество объектов строится за счёт областных средств с последующим возмещением затрат из федерального бюджета.Отметим, на протяжении последних десяти лет дефицит бюджета неоднократно рос и снижался. Самый низкий дефицит бюджета был в 2018 году – расходы превысили доходы всего на 3,76 процента. Самый высокий дефицит бюджета зафиксирован в 2013 году – расходы превысили доходы на 19,58 процента.

Как ранее отметил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам свердловского Заксобрания Владимир Терешков, в этом году дефицит бюджета будет покрываться за счёт заимствований из федерального бюджета (в форме казначейского кредита или бюджетного кредита), за счёт коммерческих кредитов (на их обслуживание в бюджете на 2021 год заложено около 8 млрд рублей) и за счёт облигационных займов.