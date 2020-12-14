Цены на масло в России будут зафиксированы. Фото: Алексей Кунилов

Власти установят контроль за ценами на сахар и подсолнечное масло из-за резкого роста стоимости продуктов. Экстренные меры были предприняты после того, как Президент России Владимир Путин поднял вопрос перед правительством.

На пятничном совещании по экономическим вопросам президент заявил, что цены на сахар выросли на 71,5 процента, на подсолнечное масло – на 23,8 процента, на муку – на 12,9 процента. Глава страны отметил, что большинство продуктов производится в России, но, несмотря на это, стоимость товаров для потребителей продолжает увеличиваться. По словам Владимира Путина, во всем мире растёт спрос и цены на продукты питания, а российские производители просто хотят на этом заработать:

– Я уже упоминал на предыдущей нашей встрече с правительством про советские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману, не могут купить.

Подобная тенденция наблюдается уже не первую неделю. Федеральная антимонопольная служба начала фиксировать рост цен на сахар и масло ещё в конце октября. На совещании Владимир Путин отчитал министров экономического развития и сельского хозяйства за то, что никаких действенных мер до сих пор не принято, и потребовал, чтобы ситуация была стабилизирована в течение недели.

На оперативном совещании у председателя правительства министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что до конца марта 2021 года в рознице стоимость сахара будет зафиксирована на уровне 46 рублей за килограмм, а подсолнечного масла – 110 рублей. Контролировать цены будет Федеральная налоговая служба на основе данных контрольно-кассовой техники и Росстата. Для поддержания стоимости товаров до 20 декабря будет заключён договор с производителями и розничными сетями.

– Продавцы поднимают цены, потому что производители поднимают цены, – отмечает владелец торговой сети «Елисей» Александр Оглоблин. – Соответственно, нужно не цены на продукты регулировать, а делать все возможное, чтобы для бизнеса были дешевле инфраструктура, коммунальные услуги, бензин. Контроль над ценами может вызвать искусственный дефицит. Если хочется что-то поддержать, то делать это стоит благодаря субсидиям.

Чтобы вернуть цены на прежний уровень, власти планируют установить ограничения на экспорт зерна и подсолнечного масла. Помимо этого, производителям продуктов будет предоставлена господдержка: для мукомолов будет направлено 4,2 млрд рублей, хлебопеков – 3 млрд рублей, производителей сахара – 2 млрд рублей.

– Инструменты рынка работают всегда, вне зависимости от того, кто находится в правительстве. Когда государство влезает в регулирование цен, оно рушит процесс их образования. Выгодно ли будет компаниям продавать продукцию по установленным властями ценам? Может получиться, что в какой-то момент они перестанут выпускать достаточное количество продукции, и возникнет искусственный дефицит. Кроме того, есть риск, что после трёх месяцев цена поднимется ещё сильнее, так как компании заложат в цены всю недополученную прибыль, – считает кандидат экономических наук, доцент УрГЭУНаталья Ярошевич. – В России очень ограничена территория, пригодная для масштабного сельского хозяйства. При этом мы пытаемся стать лидером по поставкам сельхозпродукции и закрывать собственные потребности. Государство предусмотрело поддержку для производителей, если она будет выстроена правильно, и помощь уйдёт не только крупным агрохолдингам, то ситуация будет смягчена.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».